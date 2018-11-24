Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:51

Buscar

Últimas notícias
X

Tráfico

PF apreende 7 toneladas de maconha na fronteira de MS e prende 19

A ação contou com o apoio de Policiais da Força Nacional de Segurança Pública

Renan Nucci

Publicado em 24/11/2018 às 11:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Polícia Federal apreendeu, nesta madrugada, aproximadamente 7 toneladas de maconha e prendeu em flagrante 19  indivíduos envolvidos em atividade de tráfico internacional de entorpecentes. A situação delituosa foi detectada quando estava sendo realizado o transbordo do entorpecente de um caminhão para uma carreta no interior de galpão localizado na cidade de Ponta Porã, distante cerca de uma quadra da fronteira.

A ação contou com o apoio de Policiais da Força Nacional de Segurança Pública em missão de apoio junto à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã/MS, sendo que a maioria dos presos haviam sido contratados para trabalhar no carregamento da carreta que teria como destino o Estado de Santa Catarina. Alguns indivíduos tentaram fugir, mas não lograram êxito devido a abordagem policial.

No local da diligência foram apreendidos dois caminhões, uma empilhadeira utilizada para o transbordo da carga ilícita, diversos celulares, aproximadamente R$ 23 mil em espécie e 4 veículos de passeio.  O entorpecente estava acondicionado em fardos e se trata da maior apreensão do ano realizada pela Polícia Federal no Mato Grosso do Sul.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo