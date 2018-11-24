PF apreende 7 toneladas de maconha na fronteira de MS e prende 19

Tráfico
A ação contou com o apoio de Policiais da Força Nacional de Segurança Pública
Polícia Federal apreendeu, nesta madrugada, aproximadamente 7 toneladas de maconha e prendeu em flagrante 19 indivíduos envolvidos em atividade de tráfico internacional de entorpecentes. A situação delituosa foi detectada quando estava sendo realizado o transbordo do entorpecente de um caminhão para uma carreta no interior de galpão localizado na cidade de Ponta Porã, distante cerca de uma quadra da fronteira.
A ação contou com o apoio de Policiais da Força Nacional de Segurança Pública em missão de apoio junto à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã/MS, sendo que a maioria dos presos haviam sido contratados para trabalhar no carregamento da carreta que teria como destino o Estado de Santa Catarina. Alguns indivíduos tentaram fugir, mas não lograram êxito devido a abordagem policial.
No local da diligência foram apreendidos dois caminhões, uma empilhadeira utilizada para o transbordo da carga ilícita, diversos celulares, aproximadamente R$ 23 mil em espécie e 4 veículos de passeio. O entorpecente estava acondicionado em fardos e se trata da maior apreensão do ano realizada pela Polícia Federal no Mato Grosso do Sul.
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Loterias
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