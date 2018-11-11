Motorista é preso com 1 tonelada de maconha em fundo falso de caminhão

Policiais militares apreenderam, na noite de sábado (10), uma carga de 1080 quilos de maconha em um fundo falso de um caminhão baú. O motorista, de 32 anos, foi preso, junto com a carga, em Caarapó.

Conforme o site Caarapó News, os policiais realizavam abordagem na Avenida Presidente Vargas, quando viram o caminhão trafegar em alta velocidade. Quando abordaram o veículo, perceberam um cheiro forte. O motorista, conforme o site, é de Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande.

Aos policiais, o motorista afirmou que foi contratado em Ponta Porã, e que pegou o caminhão com a carga em Amambai, a 360 km de Campo Grande. A droga seria levada para a Capital, segundo o motorista.