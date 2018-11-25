PRF apreende 1T de maconha e prende traficante em Guia Lopes da Laguna

Os policiais fiscalizavam no km 470, quando abordaram dois veículos: um Fiat/Argo com placas de Três Lagoas, conduzido por um homem de 25 anos e o segundo veículo, uma caminhonete GM/S10 com placas de Campo Grande. O motorista da caminhonete não acatou a ordem e empreendeu fuga. Os policiais fizeram acompanhamento tático.

Na manhã desta sexta-feira (23) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1 tonelada de maconha em uma caminhonete adulterada e prendeu o batedor da carga, na BR-267, em Guia Lopes da Laguna.

Durante o percurso, o motorista realizou inúmeras manobras perigosas, colocando os demais motoristas da rodovia em um risco de um acidente grave. Após 25 quilômetros de acompanhamento tático, a equipe conseguiu interceptar o veículo e prender seu condutor, um homem de 24 anos.

No interior da caminhonete e na carroceria havia uma grande quantidade de maconha, que após pesagem totalizou mil quilos da droga. Em checagem ao veículo foi encontrado um aparelho celular com uma ligação para o condutor do Fiat/Argo, restando caracterizado um vínculo entre eles e que o condutor do primeiro veículo abordado era o “batedor” da carga de entorpecente. Nos dois veículos foram localizados ainda, rádios telecomunicadores, o que é proibido.

De acordo com o motorista do Argo, um homem em Ponta Porã ofereceu R$ 2.000 como pagamento pelo serviço de “batedor” da S10. Segundo ele, veio desde Ponta Porã na frente avisando sobre fiscalização policial. O destino seria Campo Grande.

O motorista da S10 informou que um homem o buscou em Maracaju e o deixou no Distrito de Boqueirão, em Jardim, local onde recebeu a caminhonete, já com o entorpecente. O valor acordado seria R$ 3.000 pelo serviço de transporte até Campo Grande.

Os dois homens, os veículos e a droga foram encaminhados para a DENAR em Guia Lopes da Laguna.