PRF apreende 52 kg de maconha em Guia Lopes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira, 6 de novembro, 52 kg de maconha, em Guia Lopes Da Laguna.

Durante fiscalizações de rotina, a equipe policial compareceu no km 573 da BR-060, onde foi abordado um Ford/Cargo com placas de Álvares Machado/SP. O motorista era um homem de 28 anos.