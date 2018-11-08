PRF apreende 52 kg de maconha em Guia Lopes

Tráfico de drogas
Em vistoria ao veículo, foi encontrado um fardo com 34 (trinta e quatro) tabletes da droga
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta terça-feira, 6 de novembro, 52 kg de maconha, em Guia Lopes Da Laguna.
Durante fiscalizações de rotina, a equipe policial compareceu no km 573 da BR-060, onde foi abordado um Ford/Cargo com placas de Álvares Machado/SP. O motorista era um homem de 28 anos.
Em vistoria ao veículo, foi encontrado um fardo com 34 (trinta e quatro) tabletes de maconha, que, somados, totalizaram 52 kg (cinquenta e dois quilos) da droga.
O preso, o caminhão e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.
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