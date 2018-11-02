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PRF e DENAR apreendem 1.082 quilos de maconha em Campo Grande

Flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira

Renan Nucci

Publicado em 02/11/2018 às 08:05

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), apreendeu na manhã desta quinta-feira, 01 de novembro, mais de uma tonelada de maconha, no km 320 da BR-262, em Campo Grande/MS e prendeu 3 pessoas pelo crime de tráfico de drogas.
Durante a Operação Égide – Cerco de Fronteiras, na data de ontem, 31 de outubro, a equipe, em fiscalização na Unidade Operacional de Água Clara/MS, no km 140 da BR-262, recebeu informações de dois veículos que teriam retornado o sentido após visualizarem uma viatura da PRF.

A equipe foi então informada de que dois veículo, uma caminhonete GM/S10, com placas de Campo Grande/MS e um Honda /Fit, com placas de Lucas do Rio Verde/MT, adentrou no estacionamento de um hotel, na entrada da cidade, às margens da BR-262. Foi realizada uma operação conjunta com a DENAR, em que os ocupantes dos automóveis foram abordados, às 10h desta quinta feira.

Dentro da caminhonete S10 foi localizada uma grande carga de maconha, que, após pesagem, totalizou 1.082,6 (mil e oitenta e dois quilos e seiscentos gramas) da droga. Também foi encontrado um rádio comunicador, sintonizado na mesma frequência de outro rádio instalado no Honda/Fit.

O motorista, um homem de 20 anos, declarou ter pego o entorpecente em Ponta Porã/MS e o levaria até Três Lagoas/MS, onde receberia a quantia de R$ 10.000 (dez mil reais) pelo transporte. Os ocupantes do Fit, um homem de 37 anos e uma mulher de 45, de nacionalidade Paraguaia, foram presos em flagrante por fazer o serviço de ‘batedor’ para a carga ilícita. A ocorrência foi encaminhada à DENAR em Campo Grande/MS.

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