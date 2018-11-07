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PRF apreende 9.500 maços de cigarros em Rio Brilhante

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/11/2018 às 10:47

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no começo da tarde desta terça-feira, 6 de novembro, 9.500 maços de cigarros, no km 329 da BR 163, em Rio Brilhante.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial deu ordem de parada ao Ford/Focus com placas de Campo Grande. O motorista, de 45 anos, não respeitou à ordem e iniciou fuga.

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Os policiais rodoviários federais iniciaram acompanhamento tático. Após transitar várias vezes pela contramão da via e pelo acostamento, forçando ultrapassagens, no km 342, o condutor colidiu com o meio-fio e perdeu o controle da direção. 

Dentro do automóvel, foram encontrados vários pacotes com cigarros, totalizando 9.500 (nove mil e quinhentos) maços.

O motorista declarou ter adquirido o ilícito em Ponta Porã e iria comercializar em Campo Grande.

O preso, juntamente com o veículo e a carga, foi entregue à Polícia Federal de Dourados.

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