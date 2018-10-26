Polícia Militar de Boqueirão faz 2ª apreensão de cigarros paraguaios em menos de 48 horas

Contrabando
Durante a busca, a guarnição encontrou os cigarros no porta malas do automóvel
Às 12h50min de ontem (25), a equipe de serviço da Polícia Militar do distrito de Boqueirão realizava policiamento de rotina, quando abordou um veículo Renault/Clio EXP 16 VS, de cor preta, que seguia no sentido Bela Vista / Jardim.
Os policiais efetuaram a busca veicular. Durante a busca, a guarnição encontrou, no porta malas do automóvel, seis caixas e três sacolas, contendo 330pacotes de cigarros de procedência estrangeira.
Os dois homens que estavam transportando os cigarros, um de 40 anos e o outro de 27 anos, possuem diversas passagens policiais por descaminho.
Diante dos fatos, a guarnição PM fez contato com a Polícia Federal de Ponta Porã e foi orientada a realizar apreensão do veículo e do produto, para posterior entrega na Receita Federal, e liberação dos autores.
Já é a segunda apreensão de cigarros esta semana, efetuada pela guarnição do Boqueirão. Na última terça-feira (23), os Policiais apreenderam 260 pacotes de cigarros, oriundos do Paraguai.
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