PRF apreende 275 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Na tarde de ontem, terça-feira (26), próxima ao km 396 da BR-267, em Maracaju, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 275 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Durante fiscalização de rotina, a equipe recebeu informação que um caminhão Mercedes Benz/Atego com placas de Canoas/RS, estava abandonado em uma rua adjacente à rodovia no distrito de Vista Alegre.