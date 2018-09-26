PRF apreende 275 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Contrabando
Estima-se que o prejuízo para o contrabando é de cerca de R$ 1.375.000,00
Na tarde de ontem, terça-feira (26), próxima ao km 396 da BR-267, em Maracaju, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 275 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.
Durante fiscalização de rotina, a equipe recebeu informação que um caminhão Mercedes Benz/Atego com placas de Canoas/RS, estava abandonado em uma rua adjacente à rodovia no distrito de Vista Alegre.
No compartimento de carga do caminhão tipo baú, foram encontrados vários caixas de cigarros que somaram 275 mil maços do ilícito.
O veículo e a carga de cigarros foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.
Tragédia em MS
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Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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