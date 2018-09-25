PRF recupera em MS veículo roubado no estado do Mato Grosso

Na manhã de segunda-feira, 24 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de furto/roubo em Várzea Grande/MT.

Policiais rodoviários federais fiscalizavam em frente à Unidade Operacional da PRF em São Gabriel do Oeste, na BR-163 km 612, quando abordaram um Honda Civic com placas de Cuiabá/MT, conduzido por um homem de 24 anos acompanhado de uma mulher de 31 anos e duas crianças, uma de 3 anos e outra de 5 meses.

O veículo tinha características de clone e ao verificar os sinais identificadores constatou-se que se tratava, na realidade, de um Civic com placas originais de Ferraz de Vasconcelos/SP, com registro de roubo em 24/03/2018 na cidade de Várzea Grande/MT.

Perguntado, o motorista informou que adquiriu o veículo há 6 meses em Cuiabá/MT, através de um anúncio de uma rede social. Segundo ele, foi pago a quantia de R$ 7.800,00 a título de entrada do automóvel e o restante seria financiado.

O homem foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil em São Gabriel do Oeste/MS, junto com o veículo.