PRF apreende 42kg de maconha e skank após fuga de condutor

A PRF apreendeu 42kg de droga na noite deste sábado (22), na praça de pedágio em Rio Verde de Mato Grosso/MS, BR-163 km 703.

Os policiais realizavam fiscalização de rotina quando o condutor de um Fiat/Uno com placas de Rondonópolis/MT não acatou a ordem de parada e empreendeu. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o condutor e passageiro abandonaram o veículo e continuaram fuga, a pé, em direção a uma propriedade rural, sendo que o passageiro, de 33 anos, foi alcançado e preso.