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Tráfico de drogas

PRF apreende 42kg de maconha e skank após fuga de condutor

O passageiro também tentou fugir, mas foi alcançado e preso

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/09/2018 às 08:36

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A PRF apreendeu 42kg de droga na noite deste sábado (22), na praça de pedágio em Rio Verde de Mato Grosso/MS, BR-163 km 703.

Os policiais realizavam fiscalização de rotina quando o condutor de um Fiat/Uno com placas de Rondonópolis/MT não acatou a ordem de parada e empreendeu. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o condutor e passageiro abandonaram o veículo e continuaram fuga, a pé, em direção a uma propriedade rural, sendo que o passageiro, de 33 anos, foi alcançado e preso.

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No interior do veículo, os policiais encontraram quatro bolsas contendo 24,5 kg (vinte e quatro quilos e quinhentos gramas) de maconha e 17,8 kg (dezessete quilos e oitocentos gramas) de Skank, conhecida como supermaconha.

Segundo o homem preso, o destino do entorpecente seria a cidade de Rondonópolis/MT.

Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Rio Verde de Mato Grosso/MS.

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