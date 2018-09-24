PRF apreende 42kg de maconha e skank após fuga de condutor

Tráfico de drogas
O passageiro também tentou fugir, mas foi alcançado e preso
A PRF apreendeu 42kg de droga na noite deste sábado (22), na praça de pedágio em Rio Verde de Mato Grosso/MS, BR-163 km 703.
Os policiais realizavam fiscalização de rotina quando o condutor de um Fiat/Uno com placas de Rondonópolis/MT não acatou a ordem de parada e empreendeu. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o condutor e passageiro abandonaram o veículo e continuaram fuga, a pé, em direção a uma propriedade rural, sendo que o passageiro, de 33 anos, foi alcançado e preso.
No interior do veículo, os policiais encontraram quatro bolsas contendo 24,5 kg (vinte e quatro quilos e quinhentos gramas) de maconha e 17,8 kg (dezessete quilos e oitocentos gramas) de Skank, conhecida como supermaconha.
Segundo o homem preso, o destino do entorpecente seria a cidade de Rondonópolis/MT.
Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Rio Verde de Mato Grosso/MS.
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