PRF apreende 16kg de maconha com passageiro que iria para Minas

Tráfico de drogas
Na noite desta sexta-feira, 21 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um passageiro de ônibus de viagem transportando 16kg de maconha.
A equipe fiscalizava em frente a Unidade Operacional da PRF em Rio Brilhante, BR-163 km 323, quando abordaram um ônibus que faz a linha Ponta Porã – Campo Grande.
No interior do veículo, o passageiro de 20 anos da poltrona 27, chamou a atenção dos policiais pelo aparente nervosismo com a presença da equipe. Em verificação às bagagens pertencentes ao passageiro, os PRFs encontraram duas malas com 17 tabletes de maconha que totalizaram 16,1kg (dezesseis quilos e cem gramas) da droga.
O homem confessou que pegou as malas na rodoviária de Dourados/MS, de um desconhecido, e levaria até a cidade de Montes Claros/MG, onde receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte.
O passageiro foi encaminhado, juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante/.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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