PRF apreende 16kg de maconha com passageiro que iria para Minas

A equipe fiscalizava em frente a Unidade Operacional da PRF em Rio Brilhante, BR-163 km 323, quando abordaram um ônibus que faz a linha Ponta Porã – Campo Grande.

Na noite desta sexta-feira, 21 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um passageiro de ônibus de viagem transportando 16kg de maconha.

No interior do veículo, o passageiro de 20 anos da poltrona 27, chamou a atenção dos policiais pelo aparente nervosismo com a presença da equipe. Em verificação às bagagens pertencentes ao passageiro, os PRFs encontraram duas malas com 17 tabletes de maconha que totalizaram 16,1kg (dezesseis quilos e cem gramas) da droga.

O homem confessou que pegou as malas na rodoviária de Dourados/MS, de um desconhecido, e levaria até a cidade de Montes Claros/MG, onde receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte.

O passageiro foi encaminhado, juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante/.