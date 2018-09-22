Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:24

Buscar

Últimas notícias
X

Tráfico de drogas

PRF apreende 16kg de maconha com passageiro que iria para Minas

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/09/2018 às 10:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na noite desta sexta-feira, 21 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um passageiro de ônibus de viagem transportando 16kg de maconha.

A equipe fiscalizava em frente a Unidade Operacional da PRF em Rio Brilhante, BR-163 km 323, quando abordaram um ônibus que faz a linha Ponta Porã – Campo Grande.

Leia Também

• PRF recupera veículo roubado conduzido por menor de idade

• Casal com criança de 3 anos é preso pela PRF com 31,8kg de cocaína

• Casal com criança de 3 anos é preso pela PRF com 31,8kg de cocaína

No interior do veículo, o passageiro de 20 anos da poltrona 27, chamou a atenção dos policiais pelo aparente nervosismo com a presença da equipe. Em verificação às bagagens pertencentes ao passageiro, os PRFs encontraram duas malas com 17 tabletes de maconha que totalizaram 16,1kg (dezesseis quilos e cem gramas) da droga.

O homem confessou que pegou as malas na rodoviária de Dourados/MS, de um desconhecido, e levaria até a cidade de Montes Claros/MG, onde receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte.

O passageiro foi encaminhado, juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante/.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo