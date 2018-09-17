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Casal com criança de 3 anos é preso pela PRF com 31,8kg de cocaína

A desconfiança de que algo estava estranho no veículo, fez a droga ser apreendida numa segunda abordagem da PRF

Renan Nucci

Publicado em 17/09/2018 às 14:56

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Na manhã desta segunda feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 31,8 quilos de cocaína. Durante fiscalizações de rotina na BR-163, em Mundo Novo, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo Hyundai I30 com placas de Campo Mourão/PR. O motorista, um homem, de 31 anos, tinha como passageiras a esposa, de 24 anos, e a filha dela, de 3 anos.

Perguntado sobre o motivo da viagem, o homem deu informações inconsistentes, não sabendo dizer a cidade em que estava. Já a mulher, informou que voltavam de Ponta Porã. Foi feita uma vistoria no veículo e nada de irregular foi encontrado, sendo então liberado.

Intrigados de haver algo incomum no automóvel, os policiais fizeram checagens aos mais variados sistemas de informação policial e constataram a necessidade de uma busca minuciosa ao veículo. A equipe PRF de Guaíra/PR foi acionada e novamente abordaram o veículo.

A primeira equipe chegou ao local e procederam a uma nova fiscalização no interior do automóvel, onde encontraram, ocultos dentro do painel, 30 tabletes de cocaína, que somaram 31,8 quilos da droga.

O motorista declarou que foi contratado para deixar seu veículo em um posto de combustíveis em Ponta Porã, dez dias atrás. Na sexta-feira (14) retornou à cidade para pegar o veículo, que foi entregue, já carregado com a droga, no domingo (16). Ele disse ainda que receberia a quantia de R$ 2 mil pelo transporte do ilícito.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR e o Conselho Tutelar da cidade foi chamado para acompanhar a menor.

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