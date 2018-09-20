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Roubo

PRF recupera veículo roubado conduzido por menor de idade

O condutor era um jovem de 17 anos, que chegou a apresentar documento com a idade adulterada, porém sem Carteira de Habilitação

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/09/2018 às 09:18

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Na manhã desta quarta feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo/furto, no km 321 da BR 163, em Rio Brilhante.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo Fiat/Palio, com placas aparentes de Sinop/MT. O condutor era um jovem de 17 anos, que chegou a apresentar documento com a idade adulterada, porém sem Carteira de Habilitação (CHN).

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Os policiais fizeram uma vistoria nos sinais de identificação do automóvel e observaram que era usado placas falsas, sendo as verdadeiras da cidade de Cuiabá/MT, com registro de roubo/furto no dia 18/07/2018.

O jovem declarou ter pego o veículo em Cuiabá/MT e levaria até Ponta Porã/MS, onde receberia a quantia de R$ 1.000 (mil) reais, pelo transporte.

O veículo foi encaminhado à Polícia Civil de Rio Brilhante/MS e o Conselho Tutelar da cidade foi chamado para acompanhar o menor.

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