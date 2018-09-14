PRF prende 3 homens e recupera na BR 463 caminhonete roubada

Policial
Na manhã desta sexta feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e prendeu dois homens que faziam serviço de batedor, no km 92 da BR 463, em Ponta Porã.
Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram três veículos: um VW/Gol, com placas de Caratinga/MG, um GM/Celta com placas de Belo Horizonte/MG e uma caminhonete Toyota/Hilux com placas aparentes de Ponta Porã.
Os motoristas do GM/Celta, e da Toyota/Hilux, de 34 e 30 anos, respectivamente, apresentaram nervosismo à abordagem.
Ao verificarem os sinais de identificação do automóveis, os policiais observaram que a caminhonete possuía placas falsas, com placas originais de Itumara/MG, e registro de roubo/furto feito em 08/09/2018.
Já no VW/Gol, ocupado por um homem, de 31 anos, foi encontrado um rádio comunicador, aparelho de uso ilegal, que auxilia a travessia de veículos roubados até o Paraguai.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Ponta Porã e contou com o apoio da Polícia Militar de Iturama/MG.
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Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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