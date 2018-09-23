Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:25

Buscar

Últimas notícias
X

Combate

PRF já incinerou R$ 228 milhões em cigarros contrabandeados durante 2018

Em seis meses apreensão já se aproxima do total registrado no ano passado

Renan Nucci

Publicado em 23/09/2018 às 08:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está prestes a bater uma nova marca no número de apreensões de cigarros contrabandeados neste ano. Isso porque Mato Grosso do Sul já teve 91 milhões de maços de cigarros apreendidos nos seis primeiros meses. O resultado é praticamente a mesma quantidade do montante total registrado no ano passado em todo o país, quando 94 milhões de maços foram incinerados.  

Conforme os dados da Receita Federal, os cigarros destruídos no estado representam mais R$ 228,211 milhões, o equivalente a 56,3% do total registrado em 2017, de R$ 404,874 milhões. Os números caminham para mais um recorde histórico. 

Somando-se o volume de apreensões entre os anos de 2014 e 2017 a quantidade de maços alcança o patamar de 273 milhões. Isso representa um total de aproximadamente 5,5 bilhões de cigarros apreendidos. Além do Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso também lideram as apreensões.

Segundo o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), Edson Vismona, metade do mercado brasileiro está nas mãos do contrabando. "São R$ 9 bilhões de sonegação e R$ 146 bilhões de perdas e movimentos pelos mercados ilícitos. Infelizmente esses números devem ser maiores".

Com penas brandas e uma sociedade que consome 67% de cigarros contrabandeados no Brasil, o sistema ilegal é facilmente gerido por organizações criminosas. Os grupos se interligam e se integram tentando burlar a fiscalização, dominando a fronteira para chegar em todos os cantos do país. 

RECORDE 

Em junho deste ano, a Polícia Federal fez a maior apreensão da história. Foram 11 milhões de maços, o equivalente a R$ 33 milhões e que até agora não teve a investigação concluída e nenhum chefão do contrabando apresentado.

A apreensão de 11 carretas carregadas do produto não declarado ocorreu na MS-141, em Ivinhema, município distante a 282 quilômetros de Campo Grande. Na época, o superindente da PF, Luciano Flores de Lima, destacou a articulação do grupo. 

“Infelizmente a gente não subestima o potencial criminoso dessas quadrilhas e a quantidade que eles são capazes de introduzir ilegalmente no Brasil semanalmente. "Nós só vamos conseguir diminuir ou enfrentar com mais sucesso a partir do momento que a gente conseguir apreender mais bens das quadrilhas envolvidas e prender os verdadeiros responsáveis. Esse é o grande desafio da PF hoje", finalizou. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo