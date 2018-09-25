Em operação conjunta, PRF recupera veículo roubado e cumpre mandado de prisão

Fiscalização
Os policiais constataram que o automóvel possuía registro de roubo/furto, no dia 22 de setembro em Jaraguá/GO
Na manhã desta segunda-feira (24), em Dourados, durante o Intercâmbio Cinotécnico no MS, o GOC – Grupo de Operações com Cães da PRF de Mato Grosso do Sul e o Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, recuperam um veículo roubado e prenderam um homem que possuía um mandado de prisão em aberto.
Durante fiscalização de rotina no km 267 da BR-163, foi dada ordem de parada ao veículo I/VW Amarok com placas de Carmo do Rio Verde, conduzido por um homem de 37 anos.
Em consultas aos sistemas, os policiais constataram que o automóvel possuía registro de roubo/furto, registrado no dia 22/09/2018 em Jaraguá/GO e em desfavor do motorista havia um mandado de prisão em aberto.
O condutor declarou que foi contratado para levar o veículo de Brasília/DF até Ponta Porã/MS.
O veículo e o motorista foram encaminhados para a Polícia Civil de Dourados/MS.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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