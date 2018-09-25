Em operação conjunta, PRF recupera veículo roubado e cumpre mandado de prisão

Na manhã desta segunda-feira (24), em Dourados, durante o Intercâmbio Cinotécnico no MS, o GOC – Grupo de Operações com Cães da PRF de Mato Grosso do Sul e o Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, recuperam um veículo roubado e prenderam um homem que possuía um mandado de prisão em aberto.

Durante fiscalização de rotina no km 267 da BR-163, foi dada ordem de parada ao veículo I/VW Amarok com placas de Carmo do Rio Verde, conduzido por um homem de 37 anos.