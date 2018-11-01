Em 2018, contrabando de cigarro levou três tenentes-coronéis para prisão

Policial
Ação investigativa é realizada pelo Gaeco e Corregedoria da Polícia Militar
Desde que a ação do Grupo de Apoio Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Corregedoria da Polícia Militar, a 'Operação Oiketicus', foi deflagrada em maio deste ano, três oficiais da corporação foram presos.
O comandante Admilson Cristaldo Barbosa (11º Batalhão da PM Jardim), tenente-coronel Luciano Espindola da Silva (comandante da 1ª Companhia Independente de Bonito) e nesta quinta-feira (1º), o tenente-coronel Luiz Carlos Rodrigues Carneiro, (ex-comandante da Polícia Militar Rodoviária), foi preso sob acusação de envolvimento no contrabando de cigarros.
Conforme apurado pelo Jornal Correio do Estado, Carneiro assumiu o comando do 14º Batalhão da PMR em novembro de 2017 e deixou o posto em abril deste ano.
De acordo com a assessoria de imprensa do Gaeco, as ações realizadas hoje (1º de novembro), a qual incluiu a prisão de um sargento da Polícia Militar, que não teve o nome identificado, são desdobramentos da Operação Oiketicus.
O objetivo da ação desmantelar uma organização criminosa composta por policiais militares que atuavam na facilitação do contrabando de cigarros.
Até o momento, foi confirmado somente o julgamento de Barbosa, condenado no mês de setembro pela Vara Militar Estadual, a três anos de reclusão por crime de organização criminosa.
HISTÓRICO
Em maio deste ano, o Gaeco e a Corregedoria da Polícia Militar, cumpriu 20 mandados de prisão preventiva, 01 mandado de prisão temporária e 45 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da Auditoria Militar.
Na época, participaram da operação batizada por Oiketicus, cerca 125 policiais militares e 9 Promotores de Justiça.
Os mandados tiveram como alvo as residências e locais de trabalhos de todos os investigados, distribuídos nos municípios de Campo Grande, Dourados, Jardim, Bela Vista, Bonito, Naviraí, Maracaju, Três Lagoas, Brasilândia, Mundo Novo, Nova Andradina, Boqueirão, Japorã, Guia Lopes, Ponta Porã e Corumbá.
A operação batizada por Oiketicus faz alusão às lagartas desta espécie que constroem uma estrutura com seda e fragmentos vegetais, com o formato semelhante a um “cigarro” alongado, e serve para a sua proteção. O “cigarro” vai sendo ampliado com o crescimento do inseto.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS