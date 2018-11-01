Em 2018, contrabando de cigarro levou três tenentes-coronéis para prisão

Desde que a ação do Grupo de Apoio Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Corregedoria da Polícia Militar, a 'Operação Oiketicus', foi deflagrada em maio deste ano, três oficiais da corporação foram presos.

O comandante Admilson Cristaldo Barbosa (11º Batalhão da PM Jardim), tenente-coronel Luciano Espindola da Silva (comandante da 1ª Companhia Independente de Bonito) e nesta quinta-feira (1º), o tenente-coronel Luiz Carlos Rodrigues Carneiro, (ex-comandante da Polícia Militar Rodoviária), foi preso sob acusação de envolvimento no contrabando de cigarros.

Conforme apurado pelo Jornal Correio do Estado, Carneiro assumiu o comando do 14º Batalhão da PMR em novembro de 2017 e deixou o posto em abril deste ano.

De acordo com a assessoria de imprensa do Gaeco, as ações realizadas hoje (1º de novembro), a qual incluiu a prisão de um sargento da Polícia Militar, que não teve o nome identificado, são desdobramentos da Operação Oiketicus.

O objetivo da ação desmantelar uma organização criminosa composta por policiais militares que atuavam na facilitação do contrabando de cigarros.

Até o momento, foi confirmado somente o julgamento de Barbosa, condenado no mês de setembro pela Vara Militar Estadual, a três anos de reclusão por crime de organização criminosa.

HISTÓRICO

Em maio deste ano, o Gaeco e a Corregedoria da Polícia Militar, cumpriu 20 mandados de prisão preventiva, 01 mandado de prisão temporária e 45 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da Auditoria Militar.

Na época, participaram da operação batizada por Oiketicus, cerca 125 policiais militares e 9 Promotores de Justiça.

Os mandados tiveram como alvo as residências e locais de trabalhos de todos os investigados, distribuídos nos municípios de Campo Grande, Dourados, Jardim, Bela Vista, Bonito, Naviraí, Maracaju, Três Lagoas, Brasilândia, Mundo Novo, Nova Andradina, Boqueirão, Japorã, Guia Lopes, Ponta Porã e Corumbá.

A operação batizada por Oiketicus faz alusão às lagartas desta espécie que constroem uma estrutura com seda e fragmentos vegetais, com o formato semelhante a um “cigarro” alongado, e serve para a sua proteção. O “cigarro” vai sendo ampliado com o crescimento do inseto.