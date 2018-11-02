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No Nova Aquidauana, PM prende dupla suspeita de ligação com contrabando de cigarro

No local havia três carros e uma caminhonete sem motor

Renan Nucci

Publicado em 02/11/2018 às 09:15

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A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem na Rua 11, no Bairro Nova Aquidauana, dois jovens, um de 24 e outro de 22 anos, envolvidos com contrabando de cigarro. A dupla foi flagrada em uma casa com três carros e uma caminhonete desmontada sem motor, além de rádios comunicadores  e foi autuada em flagrante por receptação. 

A caminhonete estava com a documentação adulterada. Além disso, os rapazes não souberam informar a procedência dos carros, mas assumiram o transporte de cigarro.

Segundo boletim de ocorrência, a equipe da Rotai fazia patrulhamento pela região quando avistou o rapaz de 24 anos saindo em atitudes suspeitas em um veículo Fox. Os policiais fizeram abordagem e descobriram que o motorista não tinha CNH. 

Em seguida, os policiais foram para a casa de onde ele havia saído, onde se deparam com um Vectra e um Gol que, assim como o Fox, não tinham origem legal declara. No local, o outro rapaz se apresentou e ambos disseram não tem profissão e que puxavam cigarro contrabandeado do Paraguai.

Os policiais conferiram a caminhonete e descobriram que o veículo havia sido documentado em Brasília e que poderia ser produto de roubo. Diante das informações, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada por receptação. O caso é investigado.

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