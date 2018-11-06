PRF registra redução no número de acidentes e mortes nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) observou uma redução no número de acidentes e no número de mortes nas rodovias federais do Estado no período de janeiro a outubro de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado. Até o dia 31 de outubro, houve 1.252 acidentes ante 1.630, em 2017, uma redução de 23%. Na quantidade de mortes em acidentes, a redução chega a 39%, com 84 mortes em 2018. No ano passado, esse número foi de 138 mortes até o final de outubro.

Pode-se observar ainda uma redução também em acidentes envolvendo caminhões. Até o final do mês passado, foram 322 acidentes com caminhões nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, sendo contabilizadas 9 mortes. Em 2017 foram 434 acidentes, com 6 vítimas fatais.

Alguns fatores podem ter colaborado para essa diminuição. Dentre eles, o aumento do valor das punições administrativas para infrações de trânsito, a intensificação do uso de tecnologias por parte da PRF, como por exemplo, o Radar Portátil. A melhoria da qualidade da BR 163, principal rodovia federal do Estado, em razão da sua duplicação e outras evoluções advindas com a concessão dela, também colaborou para a queda dos números.