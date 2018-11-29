Após tentativa de fuga, PRF apreende 1.195 kg de maconha na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quarta-feira (28) 1.195 kg de maconha, no km 462 da BR-163, em Campo Grande.

Durantes fiscalizações de rotina, a equipe policial deu ordem de parada a uma VW/Amarok com placas aparentes de Dourados. O motorista, de 19 anos, não respeitou à ordem e iniciou fuga.

Os policiais rodoviários federais então iniciaram acompanhamento tático. Após alguns quilômetros o condutor entrou em uma estrada de terra, abandonou o automóvel e tentou fugir a pé, porém foi detido.

No compartimento de carga da caminhonete foram encontrados vários tabletes de maconha, totalizando, 1.195 quilos do entorpecente.

Em checagem aos sinais de identificação do veículo, foi observado que as placas eram falsas, originalmente de Parnamirim/RN.

O condutor declarou ter pego o veículo em AmambaiS e levaria até Campo Grande e receberia R$ 10 mil pelo serviço. Informou também que estava recebendo informações sobre fiscalizações na rodovia através de um rádio oculto no painel.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.