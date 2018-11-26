PRF apreende 14,9 kg de cocaína na BR-262 em Miranda

A equipe PRF realizava fiscalização rotineira no km 540 quando abordou o veículo GM/Ônix com placa de Campo Grande, conduzido por um homem de 27 anos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado (24) 14,9kg de cocaína em compartimento oculto de veículo com plotagem de uma empresa de papel.

Ao ser questionado sobre os motivos e circunstâncias da viagem, o motorista demonstrou nervosismo, prestando informações contraditórias. O carro tinha plotagem de uma empresa de papel, com sede na Capital, e o condutor estava uniformizado e tinha também um crachá, afirmando ser representante comercial em viagem.

Desconfiados, os policiais se dirigiram até à Unidade Operacional da PRF, no km 556, e iniciaram uma verificação do automóvel. A equipe encontrou 29 tabletes de cocaína em um fundo falso preparado para o transporte do entorpecente. Ao todo somou-se 14,9kg da droga.

Perguntado sobre o ilícito, o motorista disse que pegou o carro já preparado em Corumbá e o entregaria em um posto de combustíveis em Campo Grande e pelo transporte receberia três mil reais.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Miranda com o veículo e a droga.