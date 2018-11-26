PRF apreende 14,9 kg de cocaína na BR-262 em Miranda

Tráfico de drogas
Plotagem de empresa de papel seria usado para burlar a fiscalização policial
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado (24) 14,9kg de cocaína em compartimento oculto de veículo com plotagem de uma empresa de papel.
A equipe PRF realizava fiscalização rotineira no km 540 quando abordou o veículo GM/Ônix com placa de Campo Grande, conduzido por um homem de 27 anos.
Ao ser questionado sobre os motivos e circunstâncias da viagem, o motorista demonstrou nervosismo, prestando informações contraditórias. O carro tinha plotagem de uma empresa de papel, com sede na Capital, e o condutor estava uniformizado e tinha também um crachá, afirmando ser representante comercial em viagem.
Desconfiados, os policiais se dirigiram até à Unidade Operacional da PRF, no km 556, e iniciaram uma verificação do automóvel. A equipe encontrou 29 tabletes de cocaína em um fundo falso preparado para o transporte do entorpecente. Ao todo somou-se 14,9kg da droga.
Perguntado sobre o ilícito, o motorista disse que pegou o carro já preparado em Corumbá e o entregaria em um posto de combustíveis em Campo Grande e pelo transporte receberia três mil reais.
O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Miranda com o veículo e a droga.
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