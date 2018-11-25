PRF apreende 28,2kg de cocaína em “cozinha” de caminhão

Rio Brilhante
O motorista receberia pelo transporte do entorpecente a quantia de 15 mil reais no ato da entrega
Na noite desta sexta-feira, 23 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 28,2kg de cocaína transportada na “cozinha” de um caminhão.
A equipe PRF realizava fiscalização de rotina na BR-163 km 323, em Rio Brilhante, quando deu ordem de parada para um caminhão VW/24.250 com placas de São Paulo/SP, conduzido por um homem de 46 anos.
Durante a abordagem policial, o motorista demonstrou nervosismo excessivo e prestou informações contraditórias quanto à origem, o destino e o motivo da viagem. Em vistoria ao veículo, a equipe encontrou na lateral direita, no compartimento conhecido como “cozinha”, uma mala preta. No seu interior havia 28 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 28,2kg da droga.
Questionado, o homem informou que pegou a droga em Ponta Porã, de um desconhecido, e a levaria até a cidade de São Paulo/SP. Segundo ele, receberia pelo transporte do entorpecente a quantia de 15 mil reais no ato da entrega.
O motorista foi preso em flagrante e encaminhado junto com a droga para a Delegacia a Polícia Civil em Rio Brilhante, junto com veículo e o entorpecente.
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