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Br-262

Idoso é preso ao ser flagrado transportando droga na cueca de Corumbá à Capital

O idoso oi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/10/2018 às 09:33

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Idoso de 70 anos foi preso por equipe da Força Tática da Polícia Militar na tarde de terça-feira (23) por tráfico de drogas. A prisão ocorreu  no posto fiscal do Lampião Aceso, na BR-262 quando os policiais verificavam denúncia de que um indivíduo estaria levando entorpecentes de Corumbá para Campo Grande em um ônibus que faz o trajeto.

Conforme o jornal Diário Corumbaense, a equipe policial desconfiou do idoso depois que ele apresentou nervosismo durante a fiscalização. Ele foi chamado para descer do veículo para revista pessoal e acabou confessando que transportava droga na cueca. O idoso foi levado para local reservado e durante revista, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo dois volumes, um com pasta base e outro com cocaína.

Ele disse que receberia R$ 1.000 para transportar os entorpecentes até a cidade de Anastácio. O idoso foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. A PM não informou o peso dos entorpecentes. 

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