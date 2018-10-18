Capital era central logística do tráfico de cocaína que abastecia estados

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a Operação Time Out, para desarticular esquema do tráfico de cocaína operado a partir de Campo Grande e que abastecia vários estados do país. A droga era armazenada em galpões e despachada em caminhões. O trabalho investigativo resultou em prisões, apreensões de bens, indisponibilidade 96 veículos e bloqueios de contas bancárias dos suspeitos.

Segundo a PF, 43 policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal Residual, tanto na Capital quanto em Três Lagoas. Durante cinco meses de investigações foi apreendida mais de uma tonelada de cocaína. Também ocorreram três prisões em flagrante em Mato Grosso do Sul e São Paulo.