Capital era central logística do tráfico de cocaína que abastecia estados

Crime organizado
Esquema foi desarticulado em operação da PF nesta quinta-feira
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a Operação Time Out, para desarticular esquema do tráfico de cocaína operado a partir de Campo Grande e que abastecia vários estados do país. A droga era armazenada em galpões e despachada em caminhões. O trabalho investigativo resultou em prisões, apreensões de bens, indisponibilidade 96 veículos e bloqueios de contas bancárias dos suspeitos.
Segundo a PF, 43 policiais cumprem oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal Residual, tanto na Capital quanto em Três Lagoas. Durante cinco meses de investigações foi apreendida mais de uma tonelada de cocaína. Também ocorreram três prisões em flagrante em Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Também foram apreendidos três caminhões. O inquérito policial teve início em outubro de 2017, a partir de diligências de campo que indicavam que pessoas residentes nesta Capital mantinham galpões na área urbana, onde caminhões eram carregados com cocaína. Os veículos se dirigiam a outros estados, sendo que os lucros da atividade criminosa eram utilizados pelos criminosos na aquisição de imóveis e veículos, registrados em sua grande maioria em nome de “laranjas”.
Também foi decretado pela Justiça Estadual, a pedido da PF, o bloqueio de contas bancárias dos investigados, bem como a indisponibilidade de seus bens imóveis e de 96 veículos pertencentes à organização criminosa. Os presos estão sendo conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, se condenados, poderão cumprir penas que ultrapassam 20 (vinte) anos de prisão.
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