Jovem é detido em MT com mais de 160 kg de drogas que teriam saído de MS

Um jovem de 23 anos foi preso, na manha desta terça-feira (30), no Distrito Industrial de Cuiabá. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, estaria transportando 165 kg de maconha de Deodápolis (MS) para Cuiabá (MT).

O carro em que o detido e outro suspeito estavam vinha sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um trecho da rodovia BR-163/364.

Próximo ao Distrito Industrial de Cuiabá, os suspeitos, que estavam em um Corolla roubado, adentraram o bairro.

O helicóptero Águia, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Metropolitanas (Rotam) deram apoio à ocorrência.

O segundo suspeito consegui fugir pela mata. O detido foi encaminhado para a delegacia.