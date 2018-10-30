Jovem é detido em MT com mais de 160 kg de drogas que teriam saído de MS

Policial
Veículo era monitorado pela PRF na BR-364, tentou fugir, mas foi capturado em seguida. Outro suspeito conseguiu escapar.
Um jovem de 23 anos foi preso, na manha desta terça-feira (30), no Distrito Industrial de Cuiabá. O suspeito, cujo nome não foi divulgado, estaria transportando 165 kg de maconha de Deodápolis (MS) para Cuiabá (MT).
O carro em que o detido e outro suspeito estavam vinha sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um trecho da rodovia BR-163/364.
Próximo ao Distrito Industrial de Cuiabá, os suspeitos, que estavam em um Corolla roubado, adentraram o bairro.
O helicóptero Águia, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Metropolitanas (Rotam) deram apoio à ocorrência.
O segundo suspeito consegui fugir pela mata. O detido foi encaminhado para a delegacia.
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Loterias
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