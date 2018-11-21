Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:50

Buscar

Últimas notícias
X

Fiscalização

PRF recupera em Rio Brihante veículo roubado em Brasília

O condutor declarou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 para levar o automóvel de Goiânia

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/11/2018 às 10:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta terça-feira, 20 de novembro, um veículo roubado em Brasília, Distrito Federal.

Durante fiscalizações de rotina, no km 323 da BR-163, em Rio Brilhante, a equipe policial deu ordem de parada a Nissan/Frontier, com placas aparentes de Uberlândia/MG. O motorista era um homem de 44 anos.

Leia Também

• Veículo apreendido pela PRF é furtado de pátio nos Altos de Anastácio

• PRF divulga balanço da Operação Proclamação da República 2018

• PRF já emitiu mais de 800 multas durante o feriadão em MS

Em vistoria aos sinais de identificação do veículo, foi observado que as placas eram falsas, o carro era emplacado em Franca/SP e possuía registro de roubo/furto, em 19/10/2018, na cidade de Brasília/DF.

O condutor declarou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 para levar o automóvel de Goiânia/GO até Ponta Porã. Afirmou ainda não saber que o carro era roubado.

O preso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo