PRF recupera em Rio Brihante veículo roubado em Brasília

Durante fiscalizações de rotina, no km 323 da BR-163, em Rio Brilhante, a equipe policial deu ordem de parada a Nissan/Frontier, com placas aparentes de Uberlândia/MG. O motorista era um homem de 44 anos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta terça-feira, 20 de novembro, um veículo roubado em Brasília, Distrito Federal.

Em vistoria aos sinais de identificação do veículo, foi observado que as placas eram falsas, o carro era emplacado em Franca/SP e possuía registro de roubo/furto, em 19/10/2018, na cidade de Brasília/DF.

O condutor declarou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 para levar o automóvel de Goiânia/GO até Ponta Porã. Afirmou ainda não saber que o carro era roubado.

O preso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante.