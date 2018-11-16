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PRF já emitiu mais de 800 multas durante o feriadão em MS

Cinco acidentes foram registrados, um deles com morte; operação termina domingo

Renan Nucci

Publicado em 16/11/2018 às 17:23

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A Operação Proclamação da República, deflagrada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante o feriado prolongado, já registrou 841 autuações de trânsito. As ações, que começaram às 0h de quarta-feira (14), também contabilizam cinco acidentes, que resultaram em sete pessoas feridas e uma morte.

Os números são da parcial da PRF, divulgada na manhã de hoje (16). Ainda de acordo com a estatística, 1.157 veículos foram fiscalizados e 1.258 pessoas abordadas. Entre as autuações registradas, 467 estão relacionadas alta velocidade, enquanto 19 foram por ultrapassagens indevidas, 17 pela falta do uso de cinto de segurança e 10 por alcoolemia.

A ingestão de bebidas alcoólicas também resultou na prisão de cinco pessoas. A campanha de educação para o trânsito foi desenvolvida para 678 pessoas.

A operação, que termina na noite do próximo domingo (18), tem como objetivo a prevenção e redução de acidentes graves, crimes e infrações de trânsito. Em MS, são 3.652 quilômetros de rodovias federais, 9 Delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

Restrição - Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição: quinta-feira (15), das 6h às 12h e domingo (18) das 16h às 22h. A operação será realizada até às 23h59 de domingo (18).

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