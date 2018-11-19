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PRF divulga balanço da Operação Proclamação da República 2018

A PRF fiscalizou 3.226 veículos e 3.543 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/11/2018 às 12:02

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Proclamação da República 2018, realizada do dia 14 de novembro que até às 23h59 de domingo, dia 18.

As fiscalizações foram realizadas em todas as rodovias federais do Estado, contemplando mais de 3.652 quilômetros, divididos em 09 Delegacias da PRF e 22 Unidades Operacionais.

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Balanço da Operação Proclamação da República 2018

Fiscalização

A PRF fiscalizou 3.226 veículos e 3.543 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul nestes 4 dias de Operação.

Acidentes

Durante a Operação foram registrados 20 acidentes, 31 pessoas feridas e 4 óbitos.

Na tarde de quarta-feira, 14 de novembro, no km 71 da BR-163, em Itaquiraí/MS. Houve uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete GM/S10 com placas de Eldorado/MS e um caminhão Scania/R440 atrelado a um semirreboque, todos com placas de Maringá/PR. A caminhonete invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com a carreta. Na GM/S10 estavam duas pessoas, o motorista de 69 morreu no local e sua passageira, de 22, que teve ferimentos leves. O motorista do caminhão saiu ileso.

Na madrugada de domingo, 18 de novembro, no km 190 da BR-262, em Ribas do Rio Pardo/MS, um pedestre foi atropelado morreu. A vítima ainda não foi identificada.

Na noite de domingo, 18 de novembro, no km 374 da BR-060, em Campo Grande, um veículo de passeio saiu da pista e colidiu com uma árvore. No Fiat/Palio com placas de Campo Grande haviam 4 pessoas. A motorista de 43 anos e  uma passageira de 45 anos vieram a óbito no local, um homem de 22 anos e uma mulher de 44 anos tiveram lesões leves. As vítimas com lesões foram encaminhadas à Santa Casa de Campo Grande.

Autuações Gerais

Foram totalizados 2.086 autos de infrações gerais.

Ultrapassagens

Foram observadas 75 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 69 ultrapassagem em faixa dupla contínua.

Cinto de Segurança

As autuações pelo não uso do cinto de segurança por parte dos passageiros representaram 87 das infrações deste tipo. Crianças sem a cadeirinha ou assento de elevação resultaram em 19 autuações.

Velocidade

Os Radares registraram 832 flagrantes de abuso da velocidade.

Alcoolemia

A PRF realizou 2.041 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 35 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 13 motoristas foram presos.

Educação para o Trânsito

Abordagens educativas, cinema rodoviário e palestras foram realizadas durante o feriado, alcançando 1.963 pessoas.

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