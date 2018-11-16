PRF apreende 35 kg de cocaína escondidos em tanque de combustível

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quinta-feira (15) 35 kg de cocaína, em Bataguassu.

Em fiscalizações de rotina em frente à Unidade Operacional, no km 18 da BR-267, foi dada ordem de parada ao VW/Santana GLS com placas de José Bonifácio/SP. Ambos os ocupantes, o motorista de 30 anos e seu passageiro de 24, apresentaram nervosismo à abordagem e informações contraditórias sobre os motivos da viagem.

Foi realizada uma vistoria no veículo e encontrados, dentro do tanque de combustível, trinta tabletes com cocaína, que, somados, apresentaram 35 kg (trinta e cinco quilos) da droga.

Os dois homens declararam terem pego a droga em Ponta Porã e levariam até José Bonifácio/SP. Disseram ainda que receberiam a quantia de R$ 1.000 (mil reais) pelo

transporte.

Os presos juntamente do veículo e o ilícito foram encaminhados para a Polícia Civil de Bataguassu.