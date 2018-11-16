PRF apreende 2,5 quilos de cocaína com passageiro de ônibus na BR-262

Tráfico
Homem já havia sido preso em junho de 2018 também por tráfico de drogas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta sexta-feira, 2,5 quilos de cocaína, na BR-262, em Corumbá.
Durante fiscalização de rotina, a equipe policial abordou um ônibus que seguia para Campo Grande. Um homem, de 27 anos, apresentou-se nervoso com a fiscalização.
Em vistoria à mochila que o passageiro carregava, foram encontrados dois tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 2 quilos. O homem levava também 500 gramas de cloridrato de cocaína junto ao corpo, totalizando 2,5 quilos.
O passageiro disse que levaria o entorpecente até Campo Grande e receberia R$ 2 mil pelo transporte. O preso e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Corumbá.
Tragédia em MS
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Furto durante a madrugada
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Loterias
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