PRF apreende 2,5 quilos de cocaína com passageiro de ônibus na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta sexta-feira, 2,5 quilos de cocaína, na BR-262, em Corumbá.

Durante fiscalização de rotina, a equipe policial abordou um ônibus que seguia para Campo Grande. Um homem, de 27 anos, apresentou-se nervoso com a fiscalização.

Em vistoria à mochila que o passageiro carregava, foram encontrados dois tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 2 quilos. O homem levava também 500 gramas de cloridrato de cocaína junto ao corpo, totalizando 2,5 quilos.

O passageiro disse que levaria o entorpecente até Campo Grande e receberia R$ 2 mil pelo transporte. O preso e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Corumbá.