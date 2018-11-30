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Perseguição

PRF recupera veículo roubado após condutor provocar colisão durante fuga

Suspeito bateu em Palio com placas de Nova Andradina; o veículo incendiou

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/11/2018 às 10:16

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta quinta-feira, 29 de novembro, um utilitário de luxo após o motorista tentar fugir e colidir com outro veículo na rodovia, em Bataguassu.

Durante fiscalização no Posto Operacional, no km 18 da BR-267, foi dada ordem de parada a uma Toyota/Hilux SW4, com placas aparentes de Birigui/SP. O condutor não respeitou à ordem e iniciou fuga.

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A equipe policial realizou acompanhamento tático. Durante a fuga, o condutor do utilitário efetuou ultrapassagens em locais proibidos e transitou na contramão. No km 60, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com um Fiat/Palio com placas de Nova AndradinaS, conduzido por um homem de 48 anos. Ele teve lesões graves e foi encaminhado ao Hospital de Bataguassu.

O motorista da Toyota/SW4 fugiu após o acidente, e os policiais não o localizaram. O veículo possuía os sinais de identificação adulterados, tendo ocorrência de roubo/furto no Rio de Janeiro/RJ no dia 22 de outubro desse ano.

O veículo foi encaminhado para a Polícia Civil de Bataguassu.

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