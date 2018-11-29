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Aquidauana

Homem é preso com revólver calibre 32 após praticar vários roubos em Campo Grande

Detido da "zona", suspeito confessou que abandonou moto utilizada nos crimes no Bairro Guanandi

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/11/2018 às 10:05

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Crédito do vídeo: Redação

Por volta das 20h34 desta quarta-feira (28) um homem de 44 anos foi preso em flagrante no Bairro Alto, em Aquidauana, após a Polícia Civil ter recebido denúncia de que estaria armado em uma “zona” da cidade.

O suspeito teria escondido a arma em cima de um guarda-roupas em um dos quartos utilizados para prostituição. Os policiais fizeram então buscas no local e encontraram um revólver Taurus calibre 32 com 5 munições intactas.

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De acordo com o boletim de ocorrência, aos policiais ele afirmou que teria vindo de Campo Grande e havia chegado na cidade por volta das 11 horas da manhã de ontem. O homem deixou uma bolsa preta no guarda-volumes da rodoviária. Após revista, foram localizados objetos utilizados na saúde, como um par de sapatos brancos, estetoscópio, aferidor de pressão e diversas embalagens de medicamentos.

Ele ainda disse que abandonou sua moto, uma Suzuki 125cc no Bairro Guanandi, depois que chegou a Capital.

Série de roubos

À Polícia Civil, o homem, preso em flagrante, confessou que teria praticado vários roubos em Campo Grande, munido do revólver e com a moto. Os alvos eram bares, restaurantes e lanchonetes, nas regiões que compreendem os bairros Nova Lima e Coronel Antonino, indo em direção à saída de Cuiabá.

Ele afirmou que há cerca de 10 dias estaria praticando os roubos na Capital com um parceiro, “Zuza”, e que esvaziavam os caixas desses estabelecimentos comerciais. A PC de Aquidauana informou que o setor de investigações de Campo Grande deverá ser comunicado dos fatos para apuração. O suspeito segue preso.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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