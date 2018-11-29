Homem é preso com revólver calibre 32 após praticar vários roubos em Campo Grande

O suspeito teria escondido a arma em cima de um guarda-roupas em um dos quartos utilizados para prostituição. Os policiais fizeram então buscas no local e encontraram um revólver Taurus calibre 32 com 5 munições intactas.

Por volta das 20h34 desta quarta-feira (28) um homem de 44 anos foi preso em flagrante no Bairro Alto, em Aquidauana, após a Polícia Civil ter recebido denúncia de que estaria armado em uma “zona” da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, aos policiais ele afirmou que teria vindo de Campo Grande e havia chegado na cidade por volta das 11 horas da manhã de ontem. O homem deixou uma bolsa preta no guarda-volumes da rodoviária. Após revista, foram localizados objetos utilizados na saúde, como um par de sapatos brancos, estetoscópio, aferidor de pressão e diversas embalagens de medicamentos.

Ele ainda disse que abandonou sua moto, uma Suzuki 125cc no Bairro Guanandi, depois que chegou a Capital.

Série de roubos

À Polícia Civil, o homem, preso em flagrante, confessou que teria praticado vários roubos em Campo Grande, munido do revólver e com a moto. Os alvos eram bares, restaurantes e lanchonetes, nas regiões que compreendem os bairros Nova Lima e Coronel Antonino, indo em direção à saída de Cuiabá.

Ele afirmou que há cerca de 10 dias estaria praticando os roubos na Capital com um parceiro, “Zuza”, e que esvaziavam os caixas desses estabelecimentos comerciais. A PC de Aquidauana informou que o setor de investigações de Campo Grande deverá ser comunicado dos fatos para apuração. O suspeito segue preso.

*Com informações de Luiz Guido Jr.