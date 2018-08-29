Dois roubos são registrados em frente de residências nesta terça-feira em Anastácio

O primeiro aconteceu ontem, por volta das 9 horas da manhã, na Rua Projetada A, Conjunto Habitacional Novo Horizonte. Uma mulher de 41 anos havia saído pela manhã para levar um de seus filhos à escola. Ao retornar, no momento em que abriu o portão eletrônico, foi surpreendida por dois assaltantes, que renderam a vítima e ordenaram imediatamente que entrasse na casa e fechasse o portão de elevação.

Surpreendidas em horários incomuns, como pela manhã ou à tarde, assaltantes têm se valido da falta de atenção dos moradores para praticar roubos em Anastácio. Só nesta terça-feira (28) dois casos de roubo com abordagens de vítimas em frente às suas residências foram registrados na Delegacia de Polícia da cidade.

Sob ameaças e temendo pela vida de seu filho de apenas 5 anos, ela acatou as ordens dos bandidos. Conforme o relato da mulher à Polícia, os dois indivíduos aparentavam ter 22 e 25 anos. Ela contou aos policiais que nenhum dos assaltantes conversava em gíria. Eles pegaram a chave da residência com a mulher, momento em que um dos bandidos ficou com a vítima dizendo para não olhar para eles e outro entrou na residência e começou a efetivar o roubo, levando vários pertences, tais como jóias, celulares, bolsa, cartões, relógios, vídeo games e televisores.

O local é murado, possui cerca elétrica, entretanto, os assaltantes se valeram da distração da vítima no momento em que chegou em casa.

Já o segundo caso de roubo aconteceu no final da manhã, às 11h30, na Rua Francisco Trindade, Centro de Anastácio. Dois bandidos, aparentando ter 15 e 17 anos, surpreenderam uma idosa de 84 anos quando ela chegava em casa. Eles empurraram a idosa contra o muro e tomaram à força a sua bolsa, contendo seu cartão de beneficiária do INSS, além de dinheiro. Após anunciarem o assalto, tomaram a bolsa da senhora e fugiram a pé, correndo em direção ao bairro Altos da Cidade.

Atenção para evitar roubos

Especialistas em segurança pública são unânimes quanto às medidas de segurança que todo cidadão deve adotar nestes casos. Nada de conversas com o portão aberto, situação de perigo que chama a atenção de bandidos, investir em um portão automático, mas antes de descer do carro ou chegar em casa, observar se há indivíduos suspeitos nas redondezas e instalar cercas elétricas, sobretudo se tiver terrenos baldios ao lado da casa, são algumas medidas que podem evitar roubos.

O site de defesa pessoal “Sobrevivencialismo” também explica como é possível se proteger de assaltos em casa: