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Violência

Dois roubos são registrados em frente de residências nesta terça-feira em Anastácio

Casos semelhantes: as vítimas chegavam em casa quando foram abordadas pelos bandidos

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/08/2018 às 08:44

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Surpreendidas em horários incomuns, como pela manhã ou à tarde, assaltantes têm se valido da falta de atenção dos moradores para praticar roubos em Anastácio. Só nesta terça-feira (28) dois casos de roubo com abordagens de vítimas em frente às suas residências foram registrados na Delegacia de Polícia da cidade.

O primeiro aconteceu ontem, por volta das 9 horas da manhã, na Rua Projetada A, Conjunto Habitacional Novo Horizonte. Uma mulher de 41 anos havia saído pela manhã para levar um de seus filhos à escola. Ao retornar, no momento em que abriu o portão eletrônico, foi surpreendida por dois assaltantes, que renderam a vítima e ordenaram imediatamente que entrasse na casa e fechasse o portão de elevação.

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Sob ameaças e temendo pela vida de seu filho de apenas 5 anos, ela acatou as ordens dos bandidos. Conforme o relato da mulher à Polícia, os dois indivíduos aparentavam ter 22 e 25 anos. Ela contou aos policiais que nenhum dos assaltantes conversava em gíria. Eles pegaram a chave da residência com a mulher, momento em que um dos bandidos ficou com a vítima dizendo para não olhar para eles e outro entrou na residência e começou a efetivar o roubo, levando vários pertences, tais como jóias, celulares, bolsa, cartões, relógios, vídeo games e televisores.

O local é murado, possui cerca elétrica, entretanto, os assaltantes se valeram da distração da vítima no momento em que chegou em casa.

Já o segundo caso de roubo aconteceu no final da manhã, às 11h30, na Rua Francisco Trindade, Centro de Anastácio. Dois bandidos, aparentando ter 15 e 17 anos, surpreenderam uma idosa de 84 anos quando ela chegava em casa. Eles empurraram a idosa contra o muro e tomaram à força a sua bolsa, contendo seu cartão de beneficiária do INSS, além de dinheiro. Após anunciarem o assalto, tomaram a bolsa da senhora e fugiram a pé, correndo em direção ao bairro Altos da Cidade.

Atenção para evitar roubos

Especialistas em segurança pública são unânimes quanto às medidas de segurança que todo cidadão deve adotar nestes casos. Nada de conversas com o portão aberto, situação de perigo que chama a atenção de bandidos, investir em um portão automático, mas antes de descer do carro ou chegar em casa, observar se há indivíduos suspeitos nas redondezas e instalar cercas elétricas, sobretudo se tiver terrenos baldios ao lado da casa, são algumas medidas que podem evitar roubos.

O site de defesa pessoal “Sobrevivencialismo” também explica como é possível se proteger de assaltos em casa:

  1. Compre um cachorro – Não precisa ser um animal grande, porém deve ter um latido alto e intimidador;
  2. Retire plantas grandes ou arbustos da frente da sua casa – Se você tem uma entrada cheia de plantas, todas elas poderão ser um bom esconderijo para criminosos;
  3. Organize a comunicação entre seus vizinhos – Se seus vizinhos estiverem atentos e conhecerem sua rotina de chegada e saída, poderão perceber quando algo estiver errado e alertar a polícia;
  4. Coloque adesivos de segurança e alarme – Se você puder pagar, instale o sistema de alarme na sua casa. Se não puder, ainda assim coloque adesivos no portão ou janelas para desencorajar intrusos;
  5. Compre alarmes para portas e janelas – Estes itens não custam muito caro e funcionam com baterias, além de produzir um barulho muito alto se alguém tenta abrir a porta;
  6. Compre câmeras falsas – Assim como o alarme, se você puder tê-las de verdade, ótimo. Caso não possa, instalar câmeras falsas podem ajudar a desanimar os assaltantes e fazê-los escolher outro alvo.
  7. Compre luzes com sensores de movimento – Estas luzes podem rodar facilmente com energia solar e outras tem baterias internas. Luzes são um dos maiores itens desmotivadores para assaltantes;
  8. Reforce suas portas – A maioria das portas são fáceis de serem arrombadas, porém com pequenas medidas você pode reforçar suas portas a ponto de fazer os intrusos desistirem de abri-las;
  9. Instale grades ou barras nas janelas – Podem até ser feias, mas a segurança é muito mais importante que a estética;
  10. Tenha um bom muro protegendo a propriedade – Idealmente o muro deve ter 2,20 metros, ter concertina ou espinhos no topo e não ter falhas ao redor da sua propriedade.

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