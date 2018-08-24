PM prende dois homens envolvidos com roubos em Aquidauana e Anastácio

Ação desencadeada entre as equipes de Radiopatrulha de Anastácio e Força Tática, ambas do 7º Batalhão da Polícia com sede em Aquidauana, prendeu dois homens por volta das 23 horas de quarta-feira. Ambos, estavam envolvidos em roubos praticados no mesmo dia e em data anterior, respectivamente.

De início, a Central de Operações 190 recebeu uma ligação de uma pessoa que havia acabado de ser vítima de dois homens, na Vila Pinheiro, que se apresentaram ‘encapuzados’. Segundo o solicitante, a dupla se aproximou e um deles, de posse de uma faca, subtraiu seu smartphone, fugindo do local em uma moto vermelha.

Com as informações em mãos, as equipes operacionais saíram em busca dos autores em diversos pontos da cidade. Tempos depois, a Radiopatrulha prendeu um deles nos Altos da cidade, com a motocicleta utilizada no crime, o ‘capuz’ e o smartphone roubado. Questionado sobre o veículo que utilizava, disse ter emprestado de um amigo, também residente nos Altos de Anastácio.

Por ter emprestado a motocicleta para o autor do crime, a guarnição e a Força Tática foram até a casa desse ‘amigo do autor’ e o questionaram sobre suas intenções e eventuais participações em outros crimes. O mesmo titubeou em suas declarações, mas em seguida confessou ter participado de outro roubo, também de um smartphone, ocorrido no Bairro Jardim Aeroporto (Aquidauana), no último dia 20. Com ele também foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

À luz dos fatos, os dois homens, de 24 e 21 anos de idade, respectivamente, foram presos e os produtos citados apreendidos, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia local.