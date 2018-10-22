Em rápida ação, PM de Miranda prende autores de furto e roubo

Policial
A agilidade no atendimento feito pela equipe, foi fundamental para a recuperação dos produtos
Ontem (21), a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Miranda recuperou uma bicicleta furtada e um celular roubado, em duas situações distintas. A agilidade no atendimento feito pela equipe, foi fundamental para a recuperação dos produtos subtraídos e a prisão dos autores.
O primeiro fato aconteceu por volta das 17 horas, quando a equipe prendeu um homem de 20 anos de idade, que tinha acabado de furtar uma bicicleta de uma mulher que trabalhava como vendedora de espetinhos, nas proximidades da Estação Rodoviária.
Assim que ocorreu o fato, a vítima ligou para a Central de Operações e passou as características do homem, depois de tê-lo visto saindo do local com a bicicleta. De posse das informações, a equipe policial militar iniciou uma série de buscas pela região, vindo a encontrá-lo com a bicicleta furtada, em outro ponto da cidade.
Certo tempo depois, já por volta das 23 horas, a guarnição de serviço apreendeu um adolescente de 15 anos de idade que, mediante ameaças e com uma faca, roubou um smartphone e certa quantia em dinheiro de uma mulher, proprietária de um ponto comercial no Centro da cidade. Depois de ter recebido a denúncia (via 190), os policiais militares iniciaram as rondas, encontrando o autor de posse dos produtos roubados.
Pelos crimes cometidos, ambos foram encaminhados, juntamente com os produtos apreendidos, à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.
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