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Preso por tentativa de roubo é flagrado com bicicleta furtada em Aquidauana

Rapaz de 19 anos foi preso pela Polícia Militar

Renan Nucci

Publicado em 24/09/2018 às 14:54

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A Policia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, recuperou uma bicicleta na posse de autor de tentativa de roubo.

Depois de ser preso em flagrante por uma guarnição da Policia Militar, pelo crime de roubo tentado em via pública, e após ser apresentado no plantão policial, agentes do SIG desconfiaram da bicicleta que estava com o rapaz de 19 anos.

Ao fazerem consulta nos boletins de ocorrência, os policiais civis constataram que a mesma era produto de furto, ocorrido momentos antes de ser preso pela PM. Assim, ele responderá, além da tentativa de roubo, também por furto. A bicicleta foi devolvida à vítima.

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