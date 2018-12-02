PRF apreende 1,6T de maconha e recupera 2 veículos de sexta para sábado

A primeira foi durante a tarde desta sexta-feira, 30 de novembro, quando os policiais abordaram um Chevrolet/S10 com placas de Matozinhos/MG conduzido por um homem de 24 anos, acompanhado de dois homens, ambos com 23 anos.

Três ocorrências aconteceram em menos de 12 horas na BR-463 km 68, na Unidade Operacional Capey, em Ponta Porã.

Os três ocupantes da caminhonete estavam nervosos e forneceram informações desencontradas acerca da viagem, levantando as suspeitas dos policiais. Em checagem ao documento observou-se se tratar de um CRLV falso e o veículo tinha sinais de adulteração, se tratando de uma caminhonete S10, sem emplacamento, produto de furto/roubo.

Indagados, afirmaram que receberiam a quantia de 2 mil reais cada um, para deixar o veículo, em algum ponto da linha internacional, lado paraguaio.

A segunda ocorrência foi por volta das 20h. A equipe se deslocava em ronda quando no km 93 observou um veículo GM/S10 com placas de Sinop/MT parado, com um pneu estourado e uma pessoa ao lado do veículo. Ao fazer o retorno para verificar a situação, a pessoa já não estava mais presente, abandonando o veículo.

A caminhonete estava carregada com uma grande quantidade de tabletes de maconha, tanto na carroceria quanto na cabine, ao todo o entorpecente somou 1.240kg da droga.

Em vistoria ao veículo, não foi identificado nenhuma ocorrência de furto ou roubo, mas havia adulterações em elementos identificadores.

Já a terceira ocorrência foi na madrugada deste sábado, 01 de dezembro. A equipe abordou um GM/Montana com placas aparentes de Campo Grande, conduzido por um jovem de 21 anos.

Os policiais pediram que ele abrisse o compartimento de carga, onde havia vários fardos de maconha, somando 413,5kg da droga. O veículo tinha adulteração dos elementos de identificação, sendo originalmente emplacado em Ribeirão Preto/SP.

Questionado, o homem afirmou que pegou a pick up com a droga na cidade de Ponta Porã e lavaria até Campo Grande pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

As ocorrências foram encaminhadas às Polícias Judiciárias.