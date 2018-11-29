Mais de 12 mil reais são apreendidos pela PRF em Paranaíba

Na noite desta quarta-feira, 28 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 12 mil reais com um motorista, em Paranaíba/MS.

Os policiais fiscalizavam na BR-158 km 92 quando abordaram um Hyundai/Tucson com placas de Alto Taquari/MT, conduzido por um homem de 23 anos.

Em fiscalização ao veículo, os policiais visualizaram que os para-choques haviam sido mexidos. Em checagem mais minuciosa, encontraram dois compartimentos ocultos: um atrás do para-choque dianteiro e outro no traseiro, ambos tampados com uma chapa metálica e tinham odor característico de cocaína.

No compartimento traseiro, os policiais encontraram 13 pacotes de dinheiro nacional envolvido com plástico filme, somando R$ 11 mil. Com o motorista havia ainda a quantia de R$1.882,00, totalizando R$ 12.882,00 (doze mil oitocentos e oitenta e dois) reais.

Inquirido sobre a quantia, o homem respondeu que não lhe pertencia e não sabia a origem do dinheiro, nem quem havia escondido. Sobre o odor de cocaína no veículo, ele nada respondeu.

O homem e o dinheiro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Paranaíba/MS.