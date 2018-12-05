Veículo com placas adulteradas é recuperado pela PRF em Rio Brilhante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta terça-feira, 04 de dezembro, no km 321 da BR 163, em Rio Brilhante, um veículo com placas adulteradas.

Durante fiscalização, os agentes abordaram um veículo Hyundai/Santa Fé com placas aparentes de São Paulo/SP. Após vistoria, foi constatado que as placas estavam adulteradas, possuindo origem na cidade de Biritiba Mirim/SP e que havia sido roubado em dezembro de 2017.