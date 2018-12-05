Veículo com placas adulteradas é recuperado pela PRF em Rio Brilhante

Fiscalização
Após vistoria, foi constatado que as placas estavam adulteradas, possuindo origem na cidade de Biritiba Mirim/SP
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta terça-feira, 04 de dezembro, no km 321 da BR 163, em Rio Brilhante, um veículo com placas adulteradas.
Durante fiscalização, os agentes abordaram um veículo Hyundai/Santa Fé com placas aparentes de São Paulo/SP. Após vistoria, foi constatado que as placas estavam adulteradas, possuindo origem na cidade de Biritiba Mirim/SP e que havia sido roubado em dezembro de 2017.
O condutor do veículo declarou que estava indo à Ponta Porã para fazer compras e que pegou o automóvel emprestado na cidade de Engenheiro Coelho/SP.
O preso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS