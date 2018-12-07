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Anastácio

PRF apreende cocaína enrolada em meia de passageiro

A droga foi encontrada com um passageiro de um táxi que seguia de Corumbá para Campo Grande

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/12/2018 às 14:00

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Na noite desta quinta-feira (6), no km 488 da BR 262, em Anastácio, agentes da PRF abordaram um GM/Prisma que fazia serviço de táxi e seguia de Corumbá para Campo Grande.

Durante entrevista com os ocupantes, os policiais perceberam diversas inconsistências sobre as circunstâncias da viagem.

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Diante da suspeita, a equipe procedeu a uma vistoria minuciosa nas bagagens, onde localizou, enrolados numa meia, 40 gramas de substância entorpecente com característica de cocaína.

Entorpecente estava embalado dentro de meias e sacolas plásticas

Perguntado, o passageiro do táxi, um homem de 25 anos, afirmou ser dele a mala e que havia sido contratado por um desconhecido para levar a droga de Corumbá até Campo Grande, onde deixaria próximo a antiga rodoviária.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Anastácio.

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