Com horários especiais de final de ano, Supermercado Nacagami amplia atendimento

O Supermercado Nacagami está a todo o vapor para atender com qualidade os clientes de Aquidauana e região durante as festividades do final de 2018. A loja fica na Rua Coronel Estevão Alves Corrêa, 2137, Bairro Alto, e passa a contar com lanchonete repleta de produtos diversificados, além da implantação de um novo açougue e padaria. O horário de atendimento também é especial. Aos domingos, o supermercado costuma estar fechado, mas neste (23) e no próximo (30), funciona até o meio dia.

Amanhã (24) véspera de Natal, o Supermercado Nacagami também estará com as portas abertas até às 18h30. O horário diferenciado é uma cortesia aos clientes que não têm tempo para fazer suas compras para a ceia e festividades durante o horário normal de atendimento. A mega estrutura economiza tempo e facilita o acesso aos produtos, tudo em um só lugar.

Expansão – Inaugurado no dia 20 de novembro de 2004, o Supermercado Nacagami, desde então, não para de inovar e crescer. Com tradição de 14 anos na cidade, a primeira ampliação aconteceu em 2012, com a construção da sala de frios.

Dessa vez, em dezembro de 2018, a loja reformulou o açougue e a padaria, além de oferecer uma lanchonete cheia de gostosuras ao consumidor. Ideal para fazer compras, além do momento lazer e passeio com a família e amigos.