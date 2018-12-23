Prefeitura de Aquidauana distribui 3 mil brinquedos e faz festa para as crianças no Natal

Com a missão de fazer a alegria da criançada e proporcionar um momento inesquecível a elas, com brincadeiras, presentes e música, a Prefeitura de Aquidauana realizou na noite de sexta-feira, um evento para as crianças da cidade, na Praça do Natal, a Praça dos Estudantes.

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) adquiriu 3 mil brinquedos e montou uma grande estrutura na praça e uma força-tarefa com dezenas de servidores para distribuir às crianças os presentes, sexta a partir das 19h30minutos. Além disso, os brinquedos infláveis e camas elásticas da SAS estavam à disposição da criançada, que brincaram à vontade até às 22 horas.

O prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza, o deputado estadual Enelvo Felini, a vice-prefeita Selma Suleiman, vereadores e secretários municipais participaram do evento, recepcionaram aos pais e crianças e entregaram presentes.

Em sua fala, o prefeito Odilon frisou que para muitos essa ação é apenas uma destruição de brinquedos. Mas que o foco da Administração Municipal é outro ao realizar um evento como esse.

“Para as crianças, vivenciar o clima do Natal, ganhar um presente, ter espaço e brinquedos a vontade para pular e brincar é o mais importante, é o nosso objetivo. Vivemos tempos difíceis, de falta de amor, de respeito, de violência contra às crianças. Por isso, a missão da campanha Natal da Esperança é de também trazer a alegria aos corações dos pequenos, respeito e carinho para eles”, afirmou o prefeito.

A primeira-dama Maria Eliza também agradeceu aos pais por atenderem ao convite da prefeitura e levarem às crianças até a praça para se divertirem, conhecerem o Papai Noel, tirarem fotos, brincarem e buscarem seu presente.

“Com carinho, cuidados de cada detalhe, pois as nossas crianças merecem! Obrigada, de coração, a todos que trabalharam conosco nessa campanha e aos pais por trazerem os filhos para se divertirem nessa festa que organizamos para eles”, finalizou.

Este ano é a segunda edição da campanha Natal da Esperança, idealizada pela atual Administração Municipal para celebrar com a comunidade a chegada do período mais festivo do ano, o Natal e Ano Novo e, ainda, com o objetivo de atrair mais pessoas para movimentarem e aproveitarem o comércio local que fica aberto em horário especial de fim de ano.



PROGRAMAÇÃO

Desde o dia 12 de dezembro, na Praça dos Estudantes, bandas, grupos de dança e teatro estiveram se apresentando, levando arte e cultura para a comunidade, com entrada franca e repertórios variados.

Hoje, 22, é a última noite de apresentação cultural na praça. A partir das 19h30min acontecerá um show com a Banda do Barril.

É importante lembrar que até o dia 26 de dezembro a Casa do Papai Noel, na Praça dos Estudantes, estará aberta para visitação, das 19h às 23 horas, com entrada franca e presença do Papai Noel para alegrar as crianças. Durante todos esses dias também haverá, na Praça dos Estudantes, Feira Gastronômica e Feira de Artesanatos.

