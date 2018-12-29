Morreu aos 63 anos em Aquidauana, o mestre de obras Carlão

Morreu na manhã deste sábado(29) aos 63 anos, o mestre de obras, Carlos Roberto Cavalcante em Aquidauana. A Pax Universal e os familiares do Sr. Carlos Roberto Cavalcante, comunicam a sua morte e o corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana localizada na Rua Cassemiro Brum nº 861. O sepultamento foi realizado hoje no Cemitério Parque Cidade Natureza.

Pastor Carlão como era conhecido, liderava a comunidade do Bairro Nova Aquidauana e prestou relevantes serviços ao município.

O jornal O Pantaneiro declara condolências a toda a família e amigos de Carlos Roberto.