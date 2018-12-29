Morreu aos 63 anos em Aquidauana, o mestre de obras Carlão

LUTO
Morreu na manhã deste sábado(29) aos 63 anos, o mestre de obras, Carlos Roberto Cavalcante em Aquidauana. A Pax Universal e os familiares do Sr. Carlos Roberto Cavalcante, comunicam a sua morte e o corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana localizada na Rua Cassemiro Brum nº 861. O sepultamento foi realizado hoje no Cemitério Parque Cidade Natureza.
Pastor Carlão como era conhecido, liderava a comunidade do Bairro Nova Aquidauana e prestou relevantes serviços ao município.
O jornal O Pantaneiro declara condolências a toda a família e amigos de Carlos Roberto.
Oportunidades
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Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS