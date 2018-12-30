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AQUIDAUANA

Com chuva intensa em Aquidauana, rio sobe 2 metros em 24 horas

Última cheia registrada na região foi em fevereiro deste ano

Bruna Aquino

Publicado em 30/12/2018 às 16:40

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Devido a grande quantidade de chuvas que tem atingido o município de Aquidauana e região nos últimos dias, o nível do rio de mesmo nome subiu dois metros em apenas 24 horas. Até ontem(29), quando choveu 70 milímetros na região à tarde, o nível registou a média de 3,21 metros. Neste domingo, com a prorrogação da chuva na região, a marca passou de 3 para 5,58 metros.

Ao Jornal O Pantaneiro, o coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Mário Ravaglia, disse que, mesmo com o aumento do nível do rio, a população de Aquidauana não precisa se preocupar. “Mesmo com esse aumento, isso não afeta em nada e não existe perigo para água invadir as casas. Mas agora se chover forte e o nível passar de 7 metros, ai entramos em sinal de alerta”, finalizou.   

MAIS CHUVAS 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão para Aquidauana é de mais chuva. O período vespertino continua nublado com pancadas de chuvas em algumas regiões. A noite, o tempo ficará parcialmente nublado e deve chuver até a madrugada. A temperatura máxima continua elevada e máxima registra 35ºC. Para amanhã, segunda-feira (31) vépera de ano novo, a previsão é de chuva. 

ÚLTIMA CHEIA

Em fevereiro quando foi a última cheia na região, o nível do rio Aquidauana ultrapassou os 10 metros e ficou perto da maior cheia da história do município, cuja marca, segundo as autoridades, é de 11,20 metros.  

Entretanto, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) afirma que a cheia deste ano já está sendo comparada com a de 2011, quando o nível do rio atingiu 10,70 metros e foi a maior da série histórica registrada.

Na época, 32 famílias, totalizando 85 pessoas, ficaram desabrigadas e o poder público preparou abrigos onde receberam as vítimas.  Conforme apurado, a cidade chegou a ficar ilhada, porque a saída pelo distrito de Piraputanga ficou interditada. A ponte velha ficou submersa e o acesso pela rodovia BR-419 ficou arriscado.

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