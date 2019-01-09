De olho na classificação, Aquidauanense joga nesta quinta com transmissão dos canais SporTV

Após golear o Água Santa por 4 a 2 no último domingo, o Aquidauanense volta a campo nesta quinta-feira, pela terceira rodada do grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol. O adversário desta vez será o Jacobina, da Bahia, no Estádio Distrital Inamar, em Diadema.

A partida tem início às 12h30, horário de MS, com transmissão ao vivo do Canal SporTV2. Com uma derrota (2 a 0 para o Atlético-MG) e uma vitória na competição, o Aquidauanense segue com chances de classificação. Para tanto, precisa pontuar diante do Jacobina e torcer para tropeço do Água Santa.

O Atlético lidera a chave com duas vitórias e seis pontos. Já o Aquidauanense e o Água Santa têm três pontos cada. Por isso, o time de Aquidauana precisa vencer o Jacobina e torcer para o que o Água Santa não vença o Atlético. Assim, conquista a segunda vaga do grupo e avança.