Após vendaval, Detran fica sem energia por 3h em Aquidauana

Transtorno
A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do órgão, que por nota informou que os atendimento foram reestabelecidos às 10h50
Agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) ficou pelo menos três horas sem energia na manhã desta quinta-feira (10). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do órgão, que por nota informou que os atendimento foram reestabelecidos às 10h50.
Segundo a assessoria, a queda de energia ocorreu devido a um forte vendaval que atingiu a região na noite de ontem (9). Além da agência, residências de Aquidauana e Anastácio ficaram sem energia entre a noite de ontem e a manhã de hoje.
A agência do Detran no município abre às 7h30 e enquanto estava sem energia funcionários do local limitaram os atendimentos entregando apenas CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) e documentos prontos.
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