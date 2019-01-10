Após vendaval, Detran fica sem energia por 3h em Aquidauana

Agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) ficou pelo menos três horas sem energia na manhã desta quinta-feira (10). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do órgão, que por nota informou que os atendimento foram reestabelecidos às 10h50.

Segundo a assessoria, a queda de energia ocorreu devido a um forte vendaval que atingiu a região na noite de ontem (9). Além da agência, residências de Aquidauana e Anastácio ficaram sem energia entre a noite de ontem e a manhã de hoje.

A agência do Detran no município abre às 7h30 e enquanto estava sem energia funcionários do local limitaram os atendimentos entregando apenas CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) e documentos prontos.