Calorão com chuva à tarde continua nesta sexta em Aquidauana, prevê Inmet

A sexta-feira (11) deve ser mais um dia de muito calor e possibilidade de chuva a tarde, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros oscilam entre 34ºC e 23ºC.

Nesta manhã a previsão e de céu parcialmente nublado. A tarde fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já de noite a previsão e de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a falta de chuvas generalizadas em Mato Grosso do Sul é em decorrência de um sistema de circulação de ventos atuando - fenômeno que impede o desenvolvimento de nuvens de chuva em parte do Centro-Oeste e Sudeste.

Mesmo com o sistema de bloqueio atmosférico atuando, pancadas de chuvas ainda são verificadas no Estado em decorrência do calor e umidade que conseguem romper o bloqueio e formar nuvens convectivas localizadas. Ontem à noite, por exemplo, choveu forte em Ivinhema com ventos de 66 km/h.