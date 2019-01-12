Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:13

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Jovem sem CNH é preso pela PM fazendo manobras perigosas de moto

Ao notar a viatura, o suspeito fez manobra brusca de retorno e saiu em arrancada

Renan Nucci

Publicado em 12/01/2019 às 10:32

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, em Aquidauana, praticando direção perigosa. Ele foi flagrado derrapando pneu da moto na região do Santa Terezinha. Conforme a PM, o rapaz não tem carteira de habilitação e estava com documento do veículo irregular.

Durante rondas pela Rua Oscar Trindade de Barros, os policiais perceberam que, ao notar a viatura, o suspeito fez manobra brusca de retorno e saiu em arrancada, derrapando os pneus. Houve perseguição e ele acabou abordado.

Durante averiguações os PMs constataram que não tinha CNH e que o licenciamento da moto estava vencido. Ele acabou detido e levado à Delegacia de Polícia Civil.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo