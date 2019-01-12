Jovem sem CNH é preso pela PM fazendo manobras perigosas de moto

Jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, em Aquidauana, praticando direção perigosa. Ele foi flagrado derrapando pneu da moto na região do Santa Terezinha. Conforme a PM, o rapaz não tem carteira de habilitação e estava com documento do veículo irregular.

Durante rondas pela Rua Oscar Trindade de Barros, os policiais perceberam que, ao notar a viatura, o suspeito fez manobra brusca de retorno e saiu em arrancada, derrapando os pneus. Houve perseguição e ele acabou abordado.

Durante averiguações os PMs constataram que não tinha CNH e que o licenciamento da moto estava vencido. Ele acabou detido e levado à Delegacia de Polícia Civil.