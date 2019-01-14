Semana começa com calorão de 37ºC e previsão de chuva de tarde em Aquidauana

A semana começa com previsão de muito calor e chuva de tarde em Aquidauana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a máxima prevista para esta segunda-feira (14) é de 37ºC. Já a mínima não fica abaixo de 23ºC.

Além disso, a tarde o céu fica parcialmente nublado e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas na cidade.

Na Capital, o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, temperatura máxima de 33ºC e umidade relativa do ar mínima entre 85% e 45%. Em Naviraí, Rio Brilhante, Mundo Novo, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 33ºC, em Chapadão do Sul, Costa Rica, Três Lagoas, Paranaíba e Selvíria 36ºC, em Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Rochedo, Sonora, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho 37ºC.