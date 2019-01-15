Terça-feira será mais um dia de calorão com pancadas de chuva em Aquidauana

A terça-feira deve ser mais um dia de calorão seguido de chuvas de tarde em Aquidauana. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e de que é a máxima pode atingir 35ºC. Já a minim não fica abaixo de 24C.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 45%. O dia começou com céu parcialmente nublado e de tarde o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada. Porem, diferente de outros dias não há previsão de trovoadas.

As temperaturas máximas no Estado devem ficar na casa dos 36ºC. Na Capital, o dia será nublado com pancadas de chuva isolada, temperatura máxima de 32ºC e umidade relativa do ar mínima entre 80% e 60%.

Em Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 34ºC. Já Porto Murtinho, Miranda e Corumbá 35ºC, em Costa Rica, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Selvíria e Paranaíba 36ºC.